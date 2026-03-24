Gubbio-Ravenna, divieto di trasferta ai tifosi giallorossi. La società protesta: “É la terza volta consecutiva”

Nuovo divieto per i tifosi giallorossi, costretti a saltare anche Gubbio-Ravenna di domenica sera (ore 20.30). Il club ha espresso tutto il suo disappunto in una nota: “Il Ravenna FC informa i propri sostenitori che, in seguito al provvedimento emanato dalla Prefettura di Perugia, è stata disposta la chiusura della vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Ravenna in occasione della gara Gubbio – Ravenna. La decisione, adottata per motivi di ordine e sicurezza pubblica, impedirà per la terza volta consecutiva ai tifosi giallorossi residenti nella provincia di Ravenna di assistere all’incontro. La società è costretta a prendere atto delle disposizioni emanate e, in coerenza con quanto già espresso nelle precedenti comunicazioni, rinnova il proprio rammarico per un provvedimento che priva la squadra del sostegno diretto dei propri tifosi. Il Ravenna FC auspica che questo possa rappresentare l’ultimo episodio di questo tipo, con l’auspicio di poter affrontare la fase decisiva della stagione con il fondamentale supporto della propria tifoseria al seguito”.