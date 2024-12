Gli inserimenti di Biagi hanno portato il sorriso al Ravenna

Sotto l’albero di Natale il Ravenna ha trovato anche la versione più convincente in stagione di Simone Biagi, non esattamente uno qualsiasi nella rosa giallorossa allestita per questo campionato. Il centrocampista toscano, in realtà, già nel corso del primo tempo contro il Progresso era parso decisamente in giornata positiva, poi nella ripresa da un suo inserimento è scaturita la rete che, visto il periodo dell’anno, ha rappresentato letteralmente il candito sul panettone.

Cambio di ruolo

Rispetto all’inizio del campionato, Biagi ha ricoperto un ruolo leggermente diverso rispetto a quello di play davanti alla difesa, con risultati al momento apprezzabili. Ora è mezzala: «Avrei voluto segnare di più fino adesso come del resto è nelle mie caratteristiche, ma giocando nelle due fasi ho faticato ad arrivare spesso in zona gol. Contro il Progresso nella nuova posizione mi sono fatto vivo più spesso in avanti ed ho anche segnato la rete decisiva. Su campi molto difficili come quello trovato nelle ultime due partite casalinghe per la mia struttura fisica non posso lamentarmi e tutto sommato me la cavo meglio di altri, anche se è logico che preferisca come tutti i terreni buoni». La crescita di Biagi è indispensabile per l’ulteriore crescita del rendimento della formazione giallorossa, l’interessato ne è perfettamente consapevole: «Fisicamente sto bene e dovrei migliorare costantemente, in settimana del resto ci alleniamo forte e complessivamente sono contento di quello che sto facendo anche se appunto vorrei fare più gol e più assist. Alla fine, comunque, la cosa fondamentale è che tutta la squadra renda al meglio, perché di conseguenza la prestazione del singolo poi si esalta».

Domenica ripresa