Già venduti tutti i biglietti: Ravenna-Spezia è sold-out

Sold-out a tempo di record per l’atteso big-match in programma domenica alle ore 14.30 al Bruno Benelli tra le prime due squadre del Girone B. Dopo che la curva Mero era andata esaurita martedì, primo giorno di prevendita per i tifosi del Ravenna, ieri in 11 minuti sono stati bruciati i 627 posti del settore ospiti (prevendita iniziata alle 15 e chiusa alle 15.11) e a metà pomeriggio erano esauriti tutti i rimanenti biglietti della tribuna superiore e inferiore. L’ultimo tutto esaurito al Bruno Benelli (4.995 i posti) risaliva al play-off di ritorno con la Salernitana mentre in questo campionato non se ne erano ancora registrati in quanto nessuna delle tifoserie ospiti aveva riempito il settore dedicato.

Dal campo

Duca e Bani, assenti domenica contro il Campobasso per infortunio, restano in forte dubbio. Le chance che ha Duca di poter recuperare sono superiori rispetto a quelle che ha Bani. s.c.