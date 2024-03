Gadda: “Ravenna, vittoria meritata contro una Sammaurese schierata col 6-3-1” - Gallery

Dopo la gara vinta 1-0 dal Ravenna contro la Sammaurese, umori ovviamente opposti quelli dei due mister in sala stampa dove se Mirko Taccola recrimina per il rigore concesso al Ravenna, Massimo Gadda dopo la delusione patita a Carpi non lesina elogi alla propria squadra “Direi vittoria meritata contro una formazione che si difendeva bene negli ultimi 30 metri e non era facile trovare spazi con il rischio di prendere magari delle ripartenze, invece abbiamo giocato una partita con molta pazienza e i ragazzi sono stati bravissimi a non commettere errori perché comunque le scorie della sconfitta di Carpi magari ce le portavamo dietro e quindi la gara si presentava per nulla semplice come in effetti è stata”.

Una vittoria che se mantiene inalterata la distanza (2 punti) con la capolista Carpi, permette di mettere alle spalle il Forlì e allungare sul San Marino anche se il tecnico mostra di non dare troppo peso a questo aspetto “Di fatto cambia molto poco: è un campionato così e ognuno deve pensare solo alla prossima partita che l’attende. Giovedì ne avremo un’altra molto difficile con una squadra che in questo momento è in ripresa e che anche a Carpi ha retto il confronto per quasi 70 minuti, per giunta giocheremo sul loro campo nuovo per la prima volta e dunque prevedo una gara difficile come tutte quelle che seguiranno”. Dopo questa previsione, Gadda ritorna poi sulle difficoltà incontrate nel match vinto con la Sammaurese: “Abbiamo trovato questa squadra schierata con un modulo 6-3-1, per cui passare in mezzo era assai complicato e quando ci abbiamo provato lo abbiamo fatto con poca qualità non riuscendo ad innescare i nostri attaccanti per cui bisognava avere tanta pazienza e trovare l’episodio giusto che oggi finalmente è arrivato con la concessione del calcio di rigore che ci ha permesso di aggiudicarci i tre punti in palio permettendoci di preparare sereni la prossima trasferta consci che avversarie deboli in questo campionato non esistono”.