Gadda, nessun dramma: “Il Ravenna resta in corsa per la C”

E’ stata una domenica amara per il Ravenna, che dalla prima giornata di campionato a ieri era sempre stato nel cielo del Girone D di Serie D. Pur avendo perduto il primato (e anche il 2° posto, vista la vittoria del Forlì sul Fanfulla) la partita porta con sé ugualmente aspetti importanti, perché i giallorossi escono dal caldissimo stadio Cabassi con la rinnovata convinzione di essere una serie candidata alla promozione.

Nessun dramma

Massimo Gadda archivia senza fare drammi, ma con malcelata amarezza, una gara tanto valida quanto poco fortunata. «Sapevo che il Ravenna avrebbe fatto una bella partita e così è stato. La squadra ha dimostrato di essere viva e meritevole della posizione di classifica: abbiamo avuto tante situazioni pericolose da sfruttare e non ci siamo riusciti, pagando l’unico errore commesso. Il Carpi ha iniziato aggressivo ma poi è arretrato perché ha avuto la sensazione che noi potessimo diventare sempre pericolosi».

Dalla singola gara, Gadda passa ad analizzare l’intera volata finale: «Con 7 gare da giocare tutto è ancora aperto, ho già detto ai ragazzi che diventa la prossima la partita più importante del campionato, perché dobbiamo rialzarci subito. Tornando all’oggi, dispiace per la reazione di Marino e per l’errore commesso da Magnanini. Ma il campionato non è finito e può ancora riservare tante sorprese. Sono sicuro che lotteremo per il 1° posto fino alla fine».

Sulla stessa lunghezza d’onda si esprime il direttore sportivo Andrea Grammatica: «Fino a quando il punteggio era sullo 0-0 avevamo dato l’impressione di poterla vincere. Oltre ad un errore, abbiamo pagato la mancata concretezza in zona-gol, cosa che invece il Carpi ha fatto in una delle due occasioni concesse, compreso il rigore allo scadere».

