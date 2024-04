Gadda esalta il Ravenna dopo il derby contro il Forlì: “Una prova davvero bella” - Gallery

Abbracci e fair play ad inizio e fine partita tra Massimo Gadda e Mauro Antonioli, due che hanno lasciato un segno importante nella storia giallorossa. Il tecnico del Ravenna incassa i complimenti per la bella vittoria e poi si esprime con la consueta pacatezza: «Abbiamo vinto meritatamente contro una squadra forte e davanti ad una cornice di pubblico eccezionale. Abbiamo disputato un ottimo primo tempo, poi nella ripresa ci siamo abbassati un po’ quando il Forlì attaccava e se avesse pareggiato la gara poteva cambiare. Voglio elogiare in blocco tutti i ragazzi, dopo una settimana di lavoro ottimo mi aspettavo una grande prestazione ma le partite poi vanno sempre vinte. Alla fine mi avrebbe fatto piacere se avesse segnato anche Varriale, un ottimo giocatore che nello spogliatoio è importante e che viene penalizzato dalle mie scelte perché in attacco c’è tanta concorrenza. La Pistoiese? Spero solo che il campionato non venga falsato nel finale».

La gioia di Grammatica

Sul tema del pubblico torna anche il diesse Andrea Grammatica. «Vedere la curva piena e un pubblico eccezionale come da tempo non succedeva è stato un attestato importante per la squadra e l’ambiente. Andiamo avanti cercando sempre di vincere tutte le partite».

Gara con il Progresso

Oggi verrà ufficializzato il “trasloco” della partita Progresso-Ravenna di domenica: la gara non si disputerà a Castelmaggiore ma a Corticella.

© RIPRODUZIONE RISERVATA