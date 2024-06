Gadda annuncia l’addio al Ravenna: «Un mese di silenzio può bastare, la mia avventura finisce qua»

«Un mese di silenzio può bastare, finisce qua la mia avventura a Ravenna ed é una cosa che scelgo io senza sapere nulla delle intenzioni della nuova società». Inizia così la lettera d’addio al Ravenna che ha postato questa mattina Massimo Gadda su facebook.

«A chi mi chiede - continua l’ormai ex tecnico - se ci sono rimasto male, dico no, no perché da questo mondo non mi aspetto più niente e quando non ti aspetti niente qualsiasi cosa capiti la accetti. Certo mi sarebbe piaciuto dare continuità al grande lavoro fatto in questi due anni, ma poi ci sono le scelte ed è normale che chi comanda sia libero di farle. E le scelte vanno accettate perché è giusto così. Lascio, orgoglioso di aver riportato un entusiasmo che non si vedeva a Ravenna da anni. E a Ravenna, che conosco bene, non è poi così scontato. Ringrazio la curva Mero e tutti i tifosi per l’affetto e gli attestati di stima che hanno regalato ai miei ragazzi e al mio staff. Ho allenato due anni, partendo dall’inizio, il Ravenna in serie D e sono arrivato primo tutte e due le volte. Posso farmi da parte tranquillamente. Dovrei ringraziare tante persone ma non faccio nomi perché potrei dimenticare qualcuno, lo farò personalmente. Un caro abbraccio a tutti. #iterumrudentleones».