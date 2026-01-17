Fischnaller al Ravenna: ora c’è anche l’annuncio del club

La trattativa era di fatto chiusa da giorni e ora anche il Ravenna ha ufficializzato l’arrivo di Manuel Fischnaller in attacco: “Ravenna FC comunica di aver raggiunto l’accordo con il Trapani per l’acquisizione delle prestazioni sportive di Manuel Fischnaller, attaccante classe 1991, che si lega al club giallorosso con un contratto valido fino al 30 giugno 2027. Profilo di grande esperienza e affidabilità, Fischnaller vanta un lungo percorso tra Serie B, Serie C, con trascorsi – tra le altre – in club come Südtirol, Catanzaro, Reggina e Alessandria. In questa prima parte di stagione ha vestito la maglia del Trapani, dove ha confermato il proprio fiuto per il gol realizzando 10 reti in 19 presenze. Attaccante duttile, intelligente tatticamente e dotato di spiccata capacità realizzativa, arriva a Ravenna per aggiungere ulteriore qualità al reparto offensivo a disposizione di mister Marchionni. Fischnaller vestirà la maglia numero 23. A Manuel il benvenuto da parte di tutta la famiglia Ravenna FC”.