Ecco chi guiderà l’allenamento del Ravenna in programma oggi a Glorie

Non ci sarà nessun nuovo allenatore del Ravenna questo pomeriggio alle ore 15 al centro sportivo di Glorie di Bagnacavallo. A guidare la seduta dei giallorossi, all’indomani dell’esonero del tecnico Mauro Antonioli, sarà infatti il preparatore atletico Matteo Tozzi, che farà svolgere alla squadra solo lavoro di scarico (a chi ha giocato ieri titolare) o di potenziamento atletico per chi ieri è subentrato o non ha giocato. Le porte del centro sportivo resteranno chiuse.

L’annuncio del nuovo allenatore del Ravenna è previsto nel tardo pomeriggio. Il favorito resta Marco Marchionni, ex Novara e Potenza, ma ci sono altri tre profili che la società sta valutando con attenzione.