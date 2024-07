Due under per il Ravenna: Bernardo Bucci e Gabriele Fresia

Doppio arrivo Under per il Ravenna: Bernardo Bucci e Gabriele Fresia. Bucci è un difensore centrale classe 2006 che arriva in prestito dal Trestina. Nel campionato appena trascorso ha collezionato 30 presenze ed 1 rete, guadagnandosi anche la convocazione con la Rappresentativa di serie D che ha disputato il Torneo di Viareggio. Fresia è un portiere classe 2005 cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria. Passato al Vado in serie D ha difeso la porta dei liguri in 60 occasioni riuscendo a mantenere la porta inviolata 25 volte, contribuendo alla vittoria dei playoff nelle ultime due stagioni.