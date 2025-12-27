Donati promuove il Ravenna: “Siamo primi con importanti margini di crescita”

L’anno che termina tra meno di una settimana è stato senza dubbio foriero di grandi cambiamenti nella lunga carriera di Giulio Donati. Il difensore ex Bayer Leverkusen e Monza ha infatti operato un lungo e non semplice salto in basso per sposare il progetto del Ravenna. Il risultato è stato naturalmente molto positivo per il Ravenna, che si sta giovando della qualità e dell’esperienza di Donati sia in campo che durante gli allenamenti giornalieri. E’ interessante sapere a questo proposito se anche l’esterno giallorosso ha riscontrato benefici da questa esperienza nuova e decisamente imprevedibile per lui fino alla scorsa estate.