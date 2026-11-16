Dinho, magia senza tempo. L’eterno fanciullo del pallone a 46 anni fa innamorare il Benelli in mondovisione. E il sogno continua

Sono le 18.20 a Ravenna, le 13.20 a Rio de Janeiro, quando Ronaldinho lascia con gli occhi felici di un bambino appagato il prato del Benelli. Doveva giocare 30 minuti, ne ha giocati 46. Come i suoi anni. Ha dato tutto. Il Benelli lo avverte, i tifosi lo sanno e la standing ovation è inevitabile. Doveva essere un addio, ma dietro a quel sorriso affiora la tentazione di un arrivederci. Lui saluta, s’inchina alla curva, manda baci allo stadio. Non proprio lo stadio che sognava da piccolo, ma di sicuro quello che ha fortissimamente voluto da grande. Ieri, in quello stadio, ci è arrivato poco prima delle 16, accompagnato da un codazzo di auto scure degne di una star. Ad attenderlo al varco erano in tanti. In ogni senso. Inviati, influencer e semplici imbucati. È il giorno della verità. Lui lo sa. L’atmosfera è elettrica. “Non è Rio de Janeiro ma c’è un clima fantastico”, canterebbe Calcutta. E il circo può cominciare; Ravenna, per un giorno, ritorna capitale. Di cosa non si sa, ma per una domenica è meglio godersela.

La sala stampa ribolle, a occhio (e anche a orecchio) ci sono giornalisti che arrivano da ogni parte del mondo. Cina, Arabia e Messico. Il derby della Ravegnana non è nemmeno un contorno, è solo un pretesto. Gli occhi sono tutti per lui. “O bruxo”, lo stregone, come lo chiamano in Brasile. Un mito del calcio. Che come ogni mito genera racconti che già sfiorano la leggenda. Chi dal tetto di un palazzo lo ha visto allenarsi sabato (mi scuso con Ronaldinho per il verbo allenarsi) assicura di averlo visto prendere volontariamente due traverse consecutive da 30 metri. Si accettano scommesse che tra qualche anno le traverse saranno 30 e i metri 100. Un po’ come l’esordio di Maradona 50 anni fa, avvenuto di fronte a 10mila persone a Buenos Aires e raccontato in prima persona da un milione e mezzo di argentini.

E allora godiamocelo Dinho. La temperatura si alza già nel riscaldamento con l’altoparlante che lo accoglie con le note carioca di “Mas que nada”. Poi si entra in campo e tocca a Bocelli “Con te partirò”. E si parte, con tanto di coriandoli giallorossi sparati a sorpresa e in mondovisione davanti alla nuova tribuna fatta costruire apposta per lui. Pelle d’oca e cartolina da Ravenna per mezzo mondo, il tutto mentre a bordo campo gli ex compagni di nazionale brasiliana, Serginho e Dida, se la ridono.

E poi si comincia davvero. Anche in campo. I numeri, alla fine, diranno: 81% di passaggi completati, 28 palloni toccati in 46 minuti, 3 corner calciati e uno di questi che rischia di diventare un assist. Non male per un esordiente in Serie C. Nel calcio di oggi, al netto di tutto, sarebbe anche un 6 meno meno in pagella. Ma in campo, per fortuna, c’è Dinho a ricordarci che c’era un tempo in cui l’unico numero che contava era il 10. Il resto è roba per statistici e gente noiosa.

La sensazione, dalla tribuna, è che i suoi stessi compagni lo abbiano protetto. Niente palle sporche, niente profondità. Solo giocate brevi e pulite. Sponde e poco altro. Ma il resto - va detto - ce lo ha messo lui. Compreso un tackle ignorantissimo al 39’, fatto per il puro gusto di farlo, in cui ha dimostrato che un genio può essere tale anche senza toccare la palla.

Il gol di Donati verso la mezz’ora aiuta un po’ tutti. Persino Dinho, che si scioglie e sembra ancora più bambino fino al fischio finale.

E così - in questo bizzarro weekend in mondovisione - la cosa più vera di questo circo alla fine è proprio lui: Dinho. Il suo sorriso, il suo tocco di palla, la sua scanzonata sfacciataggine nello sfidare anche il tempo. Con i suoi 46 anni e i suoi capelli ormai argentati.

«La pelota no se mancha». (Il pallone non si macchia mai). Disse il giorno del suo ritiro il più grande di tutti: Diego Armando Maradona. Parole vere anche ieri al Benelli. Il pallone non ha colpe del mondo volgare che gli gira attorno e che spesso specula sui cuori e i portafogli dei tifosi. Dinho ieri ce lo ha ricordato, mentre correva felice come un bimbo. Un Picasso del pallone. Uno che da bambino palleggiava già come un adulto e che ora ci sta mettendo tutta la vita per poter essere libero di palleggiare come un bambino.

Chissà se tornerà, ma di sicuro qualcosa è rimasto per sempre.