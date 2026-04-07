Di Marco arma in più del Ravenna: “Sto finalmente bene”

Con la vittoria sul Pineto il Ravenna di Andrea Mandorlini ha raccolto la quinta vittoria su nove partite e nella classifica parziale delle ultime nove giornate condotta dal lanciatissimo e al momento miracolato Ascoli a quota 24, i giallorossi sono saldamente al secondo posto con 18 punti, largamente davanti alle rimanenti formazioni del girone C tra le quali anche Pineto e Torres con 13 punti precedono un Arezzo che ne fatti solo 12 e adesso ha l’acqua alla gola, pur se va detto che vincendo le ultime tre gare proprio i toscani salirebbero in serie B.

Nella tifoseria giallorossa c’è chi rimpiange i quattro punti lasciati per strada tra Pianese e Torres. Nel caso di un bottino pieno, i giallorossi sarebbero sì appaiati alla coppia di testa ma con una partita in meno da giocare, quindi molto difficilmente avrebbero potuto chiudere il campionato al comando.

Andando più indietro con la memoria, comunque, a proposito dei punti non conquistati contro la Pianese per demerito e con la Torres invece legittimamente a gara vinta (rammarico per il pari a fine gara) a quel punto sulla bilancia del rimpianto pesano allo stesso modo se non di più le sconfitte a Pesaro e soprattutto col Bra.