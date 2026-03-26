Da Pozzo, un’arma in più per il rush finale del Ravenna: «Sto crescendo fisicamente, tecnicamente e tatticamente»

Nel tourbillon di schemi tattici e formazioni sempre diverse che Andrea Mandorlini ha finora offerto, la sorpresa dell’ultima ora, nel match di sabato contro il Livorno, è stata rappresentata dalla presenza nell’undici iniziale di Lorenzo Da Pozzo. Utilizzato spesso da Marchionni a gara in corso anche come terzino destro in caso di necessità, Da Pozzo contro il Livorno ha giocato nel suo ruolo naturale, quello di esterno destro di centrocampo. Dopo un primo tempo trascorso a rispettare le consegne e alla ricerca della condizione giusta, il laterale cresciuto nel vivaio del Venezia è lievitato nella ripresa, contribuendo al successo giallorosso.