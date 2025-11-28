Coppa Italia Serie C: nei quarti di finale il Ravenna ospiterà il Renate al Bruno Benelli

Sono stati effettuati i sorteggi per determinare chi giocherà in casa le gare dei quarti di finale di Coppa Italia Serie C. Il Ravenna è stato fortunato: si giocherà infatti al Bruno Benelli il match in gara unica contro il Renate dell’ex tecnico giallorosso Luciano Foschi. Appuntamento per mercoledì 10 dicembre alle ore 18. Gli altri accoppiamenti: Pro Vercelli-Latina, Potenza-Crotone e Ternana-Union Brescia.

I quarti di finale si svolgono in gara unica ad eliminazione diretta. In caso di parità al termine dei 90 minuti l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore.