Coppa Italia Frecciarossa, il Benevento ribalta il Ravenna (5-3)

Il Ravenna lascia la Coppa Italia Frecciarossa con tanti rimpianti. Non è bastato condurre la sfida prima per 2-0 e poi per 3-2, perchè il Benevento ha sempre trovato la forza per ribaltare la sfida. La gara comincia alla grande per i giallorossi, che passano già al 2’ con Vinicius e raddoppiano al 14’ con Maggio. Il Benevento però reagisce e dopo un solo minuto accorcia le distanze con Prisco. Sul finale di primo tempo arriva il pareggio di Salvemini, ma a inizio ripresa Vinicius colpisce ancora e riporta avanti il Ravenna (2-3). Anche stavolta però i padroni di casa vanno alla riscossa e al 61’ Romano realizza il gol del 3-3. Passano dieci minuti ed è Scognamillo a portare per la prima volta in vantaggio il Benevento (4-3). Il Ravenna prova a buttarsi avanti ma allo scadere è ancora Salvemini a fissare definitivamente il 5-3 finale.