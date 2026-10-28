Coppa Italia C, Ravenna a Carpi per regalarsi un super quarto di finale

Mercoledì lavorativo per il Ravenna, atteso questa sera (ore 20.30, diretta su Sky, rigori in caso di parità al 90’) dal Carpi nel quadro degli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C. Spesso questa manifestazione è propedeutica a fornire spazio ai giocatori meno utilizzati nel corso del campionato e anche la partita di questa sera rispetterà la consuetudine. Ma, almeno per il Ravenna, non rappresenterà un alibi in caso di risultato negativo e neppure un avvicinamento alla partita con una concentrazione più soft rispetto al campionato.

Rosa all’altezza

L’ampiezza e la qualità della rosa giallorossa consente infatti ad Andrea Mandorlini di presentare anche stasera un undici iniziale assai competitivo, perché i cambi rispetto alle ultime partite di campionato saranno tutti all’altezza per riuscire ad accedere ai quarti di finale per sfidare la vincente di Brescia-Cittadella. Quanti saranno i cambi questa sera non è dato saperlo, perché come sempre il tecnico ravennate non si sbilancia in questo senso e probabilmente vorrà ragionarci su anche nella giornata odierna, tuttavia la previsione di almeno 7 cambi rispetto alla squadra che ha iniziato a giocare a Pesaro non sembra azzardata. Molti giocatori, del resto, scalpitano dietro le quinte, a cominciare dalla coppia centrale Bianconi-Solini che in campionato deve sempre accomodarsi dietro il duo indiscutibile formato da Esposito e Zaro. Oppure Viola, utilizzato nell’ultimo periodo sempre a gara in corso, lui come Casiraghi depositario di un’esperienza ed una saggezza calcistiche notevoli per questa categoria. Davanti, infine, normale aspettarsi un turno di riposo per Rabbi, chiamato soprattutto negli ultimi 180 minuti con l’attacco a tre a sobbarcarsi un lavoro molto faticoso quanto complicato visto che le attenzioni delle difese avversarie erano concentrate soprattutto su di lui. Spazio, quindi, a Fischnaller, rimasto sempre in panchina dopo l’infortunio, e anche a Soleri, che anche questa sera il Ravenna giocherà a tre davanti.

Ambizioni di passaggio