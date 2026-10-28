Coppa Italia C, Ravenna a Carpi per regalarsi un super quarto di finale

Mercoledì lavorativo per il Ravenna, atteso questa sera (ore 20.30, diretta su Sky, rigori in caso di parità al 90’) dal Carpi nel quadro degli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C. Spesso questa manifestazione è propedeutica a fornire spazio ai giocatori meno utilizzati nel corso del campionato e anche la partita di questa sera rispetterà la consuetudine. Ma, almeno per il Ravenna, non rappresenterà un alibi in caso di risultato negativo e neppure un avvicinamento alla partita con una concentrazione più soft rispetto al campionato.