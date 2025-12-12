Coppa Italia archiviata con un po’ di rammarico: il Ravenna guarda avanti e al primato da difendere

Rammarico più che delusione, c’è il due ma questa volta senza il tre, non è sempre domenica e non c’è sempre Okaka. Il post Coppa Italia del Ravenna è una somma di realismo e giustificato rimpianto, che non va comunque oltre i leciti confini soprattutto in questo momento nel quale la formazione di Marchionni, neopromossa, è orgogliosa capolista del Girone B di Serie C. La cavalcata in Coppa Italia, iniziata in Serie D il 1° settembre 2024 con il Forlì e terminata solo mercoledì contro il Renate, va in archivio dopo 15 mesi abbondanti con un trofeo in bacheca, quello conquistato a Piano d’Accio in marzo con la Coppa Italia Serie D, e una lunga serie di partite mai terminate con una sconfitta, non considerando l’esito dopo i calci di rigore che ha sorriso ai giallorossi due volte su tre. L’unico ko quello di mercoledì: 6-7 dopo l’1-1 del campo firmato da Bonetti e Viola.