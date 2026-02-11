Cipriani scatena la volata del Ravenna: «Sono convinto che in B ci andremo noi»

Ignazio Cipriani ha festeggiato ieri il suo 38° compleanno e, a proposito di numeri, l’ha potuto trascorrere come il presidente del Ravenna che, da quando la vittoria vale 3 punti, in Serie C vanta la seconda migliore posizione per punti in un singolo campionato. Dopo la 25a giornata, infatti, questo Ravenna è, con 49 punti, alle spalle solo di quello che nel 2006-2007, con Dino Pagliari in panchina, alla fine conquistò la Serie B e che a questo punto aveva 52 punti. Terzo, staccatissimo a quota 38, il Ravenna di Gianluca Atzori che fu eliminato dal Padova in semifinale play-off nel 2008-2009.

Altri tempi. Adesso con la proprietà di Cipriani e del gruppo Black Duck, Ravenna ha ritrovato un entusiasmo che pareva sopito e rinnovato le ambizioni oltre a pianificare finalmente anche il futuro del club giallorosso.