Ignazio Cipriani e il sogno di Natale: «Una presenza ufficiale di Ronaldinho in giallorosso qui a Ravenna sarebbe niente male...»

Il 2025, primo anno trascorso completamente al comando del Ravenna Fc, è stato senza dubbi del tutto soddisfacente per Ignazio Cipriani e i suoi soci della Black Duck. In bacheca c’è la Coppa Italia di Serie D e nel bilancio giallorosso complessivo un peso ancora più importante l’ha avuto il ripescaggio in Serie C. Un fatto, questo, che ha trovato la società prontissima sul mercato e, di conseguenza, in prima fila al via di un campionato che a queste latitudini mancava da 5 anni. Soprattutto il 2025 sarà ricordato per il titolo di campione d’inverno che il Ravenna festeggerà per Natale, con un inatteso primo posto alla fine del girone di andata davanti alle due squadre da battere del Girone B, il super favorito Arezzo e lo sfidante designato Ascoli. Tempo allora di bilanci ma anche di propositi per una proprietà che ha avuto il grande merito di risvegliare dall’inizio l’entusiasmo e la passione di parte della tifoseria giallorossa. Con Ignazio Cipriani che sogna di regalare alla città di Ravenna un pomeriggio con Ronaldinho. Al Benelli. Forse addirittura in campo, anche se Ronaldinho ha 45 anni e non gioca una gara ufficiale da 10 anni tondi tondi.