Cipriani e il carattere del Ravenna: “La vittoria in rimonta è un bel segnale”

Dopo le felicitazioni del caso, Cipriani guarda avanti, come del resto ha fatto la squadra che ieri pomeriggio a Glorie ha già ripreso gli allenamenti in vista dell’anticipo di venerdì sera in un Benelli che si preannuncia probabilmente sold out (4.995 spettatori): «Ho fatto i dovuti complimenti all’allenatore ed ai ragazzi, e voglio aggiungere un sentito ringraziamento ai tanti tifosi che ci hanno sostenuto anche in questa trasferta particolarmente lontana. Adesso la testa è assolutamente già concentrata su venerdì: contro il Perugia vorrei vedere lo stadio pieno, abbiamo sempre bisogno di tutti per spingere assieme la squadra in una partita difficile contro un avversario molto prestigioso in questa categoria».© RIPRODUZIONE RISERVATA