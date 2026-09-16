Casiraghi ispira, Tenkorang colpisce: un copione già visto e il Ravenna vince a Ostia

Ravenna Calcio
  • 16 settembre 2026
Joshua Tenkorang, match winner del Ravenna per la seconda partita consecutiva (foto Massimo Fiorentini)
Joshua Tenkorang, match winner del Ravenna per la seconda partita consecutiva (foto Massimo Fiorentini)

OSTIAMARE-RAVENNA 0-1

OSTIAMARE: (4-4-2): Vertua; Piroli (36’ st Tesauro), Brosco, Giordani, Castaldo; Tosku (26’ st Carboni), Casolari (36’ st D’Andrea), Gerbaudo (26’ st Buono), Spinosa; Badje (10’ st Parigini), Tonin. In panchina: Fabiano, Morlupo, Orfano, D. Greco, Papa Wade, Donsah, Ferrari, Galastri. Allenatore: David D’Antoni.

RAVENNA (4-3-1-2): Venturi; Donati, Bianconi, Solini (21’ st Esposito), Bani; Tenkorang, Viola (17’ st Duca), Casiraghi (40’ st Da Pozzo); Orellana (17’ st Lonardi); Rabbi, Fischnaller (17’ st Spini). In panchina: Ciardi, Stagni, Vinicius, Ilari, Calandrini, Zaro, Maggio. Allenatore: Andrea Mandorlini.

ARBITRO: Recchia di Brindisi.

RETE: 35’ pt Tenkorang.

AMMONITI: Giordani e Duca.

NOTE. Spettatori 1.500 circa, di cui 108 ravennati. Angoli 6-4 per il Ravenna.

Il Ravenna centra in casa dell’Ostiamare la prima vittoria esterna del campionato e si issa a quota 11. Decisiva una combinazione già ammirata domenica contro il Perugia: assist di Casiraghi, geniale di esterno destro a tagliare fuori Brosco e il portiere Vertua, e rimorchio a porta vuota di Tenkorang. E’ il minuto 35 di un primo tempo in cui l’Ostiamare fa meglio: tre parate di Venturi sullo 0-0 e una incredibile traversa di Tonin a porta vuota da mezzo metro al 43’. Nella ripresa, invece, la qualità, l’esperienza, la fisicità e la panchina lunga dei giallorossi fa nettamente la differenza: il Ravenna gestisce sereno, andando anche con Rabbi, Duca e Spini vicino al raddoppio e mai rischiando di essere raggiunto.

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