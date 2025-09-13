Capolavoro di Tenkorang: il Ravenna vince in rimonta in casa del Guidonia Montecelio e balza in vetta

In vetta per una notte: il successo in rimonta ottenuto a Latina contro il Guidonia Montecelio (1-2) permette al Ravenna di affiancare a quota 9 l’Arezzo, che giocherà domenica alle ore 12.30 ad Alessandria, in casa della Juve Next Gen. A trascinare i giallorossi al successo ancora e sempre lui: Joshua Tenkorang, che al 76’ ha esploso un sinistro terrificante dai 22 metri che si è insaccato sotto l’incrocio dopo aver colpito la faccia inferiore della traversa. Per il centrocampista italo-ghanese è il 5° gol in 4 giornate di campionato. Dieci minuti prima il Ravenna era pervenuto al pareggio grazie ad una punizione laterale di Spini, deviata nella propria porta da Franchini di testa. Per un’ora, però, il Ravenna ha sonnecchiato, con i laziali che si erano portati con merito in vantaggio grazie ad una zampata di Tascone al 23’, in occasione della prima conclusione del Guidonia.

Una volta andato in vantaggio, il Ravenna ha ben gestito, portando a casa la prima vittoria esterna, la terza della stagione: tutte decise dai gol di Tenkorang.