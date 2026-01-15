Calciomercato Ravenna, Il club giallorosso sta per piazzare un altro colpo in attacco: in arrivo Manuel Fischnaller

Con Zagrè diretto a Forlì, con Okaka ancora ai box e con Motti che dovrà restare fuori almeno un mese e mezzo dopo la rottura del coggice, il Ravenna si rituffa sul mercato e piazza un altro colpo importante. Se una settimana fa aveva messo sotto contratto Jonathan Italeng (che ha debuttato nello 0-0 interno con il Forlì), ora il Ravenna ha praticamente trovato l’accordo con Manuel Fischnaller, bomber altoatesino di 34 anni attualmente al Trapani, con cui ha fin qui segnato 9 reti in 17 gare di campionato dopo un biennio in maglia Torres da 25 gol complessivi. Adesso il Ravenna deve decidere se andare dal Trapani a prendere subito Fischnaller in cambio di un indennizzo economico o se attendere giovedì 22 gennaio, quando il Tribunale Federale Nazionale potrebbe anche decretare l’esclusione del Trapani dalla Serie C e dare via all’iter di svincolo dei giocatori. Qualcosa in più si capirà tra oggi e domani.