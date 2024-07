Calciomercato: il Ravenna ha ufficializzato gli ingaggi degli under Galassi, Sancinito, Ciuffo, Di Martino e Calvosa

I giocatori del Ravenna domani si raduneranno per i primi test della stagione e per preparare il primo allenamento, in programma giovedì a Glorie. Oggi, il club giallorosso, ha ufficializzato gli arrivi di 5 under, che erano già stati messi sotto contratto nelle scorse settimane e i cui nomi erano già noti. Ufficializzati gli ingaggi del portiere Matteo Galassi (classe 2005) cresciuto nel Cesena e reduce da una stagione da titolare in Serie D con l’Adriese; degli esterni destri Nicolò Sancinito, classe 2006 prelevato in prestito dal Genoa, e Gabriele Ciuffo, scuola Inter, reduce da un campionato da titolare con la Varesina in Serie D; degli esterni sinistri Leo Di Martino, classe 2005 cresciuto nell’Avellino che ha appena vinto la Serie D con la maglia della Pianese, e Alessandro Calvosa, classe 2006 prelevato dal Potenza che nella passata stagione ha giocato in Serie D con il Fossombrone. Inoltre, è stato confermato Giacomo Calandrini, centrocampista prodotto del vivaio che nella passata stagione ha collezionato 15 presenze.