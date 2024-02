Calcio serie D, Ravenna, all’orizzonte sbuca la sagoma minacciosa del Carpi dell’ex Saporetti

È il segreto di Pulcinella quello che, ad inizio stagione, Carpi e Sangiuliano City avessero le rose più accreditate per puntare alla promozione. Ma il Ravenna ci pensava poco, perché quello non era certo il suo obiettivo stagionale. Adesso, però, le cose sono molto diverse e i giallorossi debbono per forza guardare a chi insegue. E allora, anche se Victor San Marino e Forlì sono le prime inseguitrici, chi preoccupa in particolare è il Carpi di Simone Saporetti.

Ravenna nella mente

l’ex giallorosso, idea molto forte del mercato della scorsa estate poi cancellata dal budget decisamente superiore del Carpi, analizza così il momento della sua squadra e parla anche del vecchio amore: «Per il Carpi è stato fondamentale trovare continuità di risultati ma adesso dobbiamo andare avanti così. Quando giochiamo in casa siamo tranquilli perché troviamo un campo buono mentre fuori può succedere spesso di trovare terreni di qualità molto scarsa, come è capitato pochi giorni fa al Ravenna. Il mese prossimo troverò il Ravenna da ex per la seconda volta, all’andata non stavo bene ma per me non fu una partita come le altre. Quando lasciai Ravenna per andare in C mai avrei pensato di ritrovare così presto da avversario la squadra della mia città e poi, quando sono venuto a Carpi perché la società aveva ambizioni di promozione e fece una campagna acquisti conseguente, avevo sperato di essere in un girone diverso».

Numeri in crescita

A confortare gli emiliani è ora la concentrazione che molte volte era mancata soprattutto in trasferta, ma che invece ha contraddistinto le ultime due gare esterne con Fanfulla (2-0) e Lentigione (1-0), finite senza gol a carico di Lorenzi, convincente titolare di appena 17 anni. E sono bastate queste 3 gare vinte per trasformare l’avvio di 2024 da fallimentare (un punto fra Prato e Borgo) a sostenuto, visto che a parte i 12 punti dell’Aglianese il Carpi è assieme al Ravenna (10 punti) la squadra migliore nelle prime 5 giornate del girone di ritorno.