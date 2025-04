Calcio serie D girone D, il Ravenna inizia a fare le prove play-off con l’enigmatico Cittadella Vis Modena

Difficile da interpretare la penultima trasferta del Ravenna in campionato. Difficile sia perché i giallorossi sono già sicuri del secondo posto e, al di là delle dichiarazioni di prammatica, hanno già i play-off nel mirino, e difficile perchè il Cittadella Vis Modena (si gioca a San Damaso alle 15) è una squadra ed un avversario molto poco prevedibile. La neopromossa emiliana era partita nei pronostici poco lontano dalle favorite, grazie ad un mercato ambizioso che ha portato in dote tra l’altro i bomber Formato e Guidone, poi però le cose non si sono messe come sperato tanto che il Cittadella Vis si è appena garantito la permanenza in categoria, a distanza importante dalla zona a rischio ma anche dai play-off. Dunque l’avversario odierno del Ravenna si prospetta come una variabile se non proprio impazzita quanto meno imprevedibile, ecco perché per l’ennesima volta in stagione molto dell’esito finale del match dipenderà dalla prestazione della squadra di Marchionni.

Dubbi in mezzo

Giallorossi che con due occhi al campo ed uno in prospettiva ai play-off potrebbero anche oggi scendere in campo all’insegna del solito menù, cioè fare la partita per vincere, ma anche in omaggio ad un ragionato turnover che porti l’intesa rosa in forma eccellente ai play-off. C’è odore di conferma per il bomber di aprile, Calandrini, forse anche per lo stesso D’Orsi, così come Ilari si candida per giocare questa volta dall’inizio. Se in difesa Onofri sta bene ma probabilmente inizierà dalla panchina, in mezzo c’è l’imbarazzo della scelta per Marchionni, anche se Rossetti sembra destinato ad uguale sorte del difensore under e le uniche certezze sulla carta sono davanti, con la coppia Di Renzo-Zagrè che lascerebbe a Guida e Manuzzi spazio solo a gara in corso e secondo le evenienze del match.

Marco Marchionni suona il consueto spartito nella terz’ultima vigilia della stagione regolare: «Andiamo ad affrontare un avversario con giocatori esperti che ha cambiato molto rispetto all’andata, ha idee nuove ed ora è in condizione. Dovremo quindi affrontarlo al meglio per fare i conti alla fine cercando di vincere sempre. E’ una partita ravvicinata rispetto all’ultima giornata giocata, ma abbiamo una rosa all’altezza che mi permette di pensare anche a cambiamenti. Comunque sto vedendo bene la squadra anche fisicamente, veniamo da una buona prestazione con il Corticella sia di corsa che di rendimento complessivo.

La formazione

Ecco il 3-5-2 con tante alternative a centrocampo: Fresia; Agnelli, Esposito, Venturini; Milan, Mandorlini (Ilari), Calandrini, Ilari (Biagi), Rrapaj (D’Orsi); Di Renzo, Zagrè.