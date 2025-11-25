Calcio serie C, il Ravenna vola ai quarti di Coppa Italia

Ravenna Calcio
  • 25 novembre 2025
Nicolas Viola in tribuna con la dirigenza del Ravenna
Nicolas Viola in tribuna con la dirigenza del Ravenna

Davanti al nuovo acquisto Nicolas Viola che domani firmerà il contratto con i giallorossi, il Ravenna liquida con un secco 3-0 l’Arzignano negli ottavi di finale di Coppa Italia di serie C. In attesa di sapere chi affronterà nei quarti tra Inter Under 23 e Renate, la squadra di Marchionni, una sorta di Ravenna-2, ha messo al sicuro il risultato già nel primo tempo con la doppietta di Zagrè al 10’ e al 23’. Nella ripresa i giallorossi hanno sfiorato più volte il 3-0 che poi è arrivato all’89’ con Luciani.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui