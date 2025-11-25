Calcio serie C, il Ravenna vola ai quarti di Coppa Italia

Davanti al nuovo acquisto Nicolas Viola che domani firmerà il contratto con i giallorossi, il Ravenna liquida con un secco 3-0 l’Arzignano negli ottavi di finale di Coppa Italia di serie C. In attesa di sapere chi affronterà nei quarti tra Inter Under 23 e Renate, la squadra di Marchionni, una sorta di Ravenna-2, ha messo al sicuro il risultato già nel primo tempo con la doppietta di Zagrè al 10’ e al 23’. Nella ripresa i giallorossi hanno sfiorato più volte il 3-0 che poi è arrivato all’89’ con Luciani.