Vietata la trasferta di Sassari ai tifosi della provincia di Ravenna: il dispiacere e l’irritazione del club giallorosso

Il prefetto di Sassari ha emanato un provvedimento in cui dispone il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Ravenna in occasione della sfida tra Torres e Ravenna in programma sabato alle ore 14.30 allo stadio Vanni Sanna di Sassari.

Questo il comunicato emesso in giornata dal Ravenna Fc: «La decisione, adottata dalle autorità competenti per motivi di ordine e sicurezza pubblica, fa seguito a quanto già accaduto in occasione della trasferta ad Ascoli ed in precedenza a Livorno. La società, pur nel pieno rispetto delle autorità competenti, non può esimersi dal rimarcare il profondo dispiacere nel dovere per l’ennesima volta affrontare una gara decisiva senza il supporto del proprio pubblico, componente fondamentale ed imprescindibile di ogni competizione sportiva. Nel caso specifico, la decisione assume un impatto ancora più rilevante considerando che molti tifosi avevano già da tempo programmato la trasferta sostenendo importanti costi di viaggio, tra voli e traghetti, per poter essere presenti al fianco della squadra. Il Ravenna Fc sottolinea che lo sport debba sempre essere vissuto nel rispetto delle regole e dei valori che lo contraddistinguono ma allo stesso modo è necessario che i provvedimenti puniscano puntualmente solo chi queste regole non le rispetta. Per questo motivo la società si farà portavoce presso le istituzioni calcistiche della necessità di avviare una riflessione condivisa tra i club, affinché si possano individuare soluzioni capaci di affrontare un tema che sta diventando sempre più di rilevanza nazionale».