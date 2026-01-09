Calcio serie C girone B, Ravenna, Motti scalpita: il peggio ormai è alle spalle

L’avvicinamento al derby col Forlì di domani, con il Benelli sold out già da giorni escludendo il settore ospiti, si sta ultimando per il Ravenna in modo corretto ma non senza problematiche. Gli allenamenti sono sempre intensi e all’insegna della concentrazione, però le ultime due sconfitte non hanno ovviamente tranquillizzato un ambiente che si ritrova oggi più che mai in difficoltà numerica a livello di attaccanti. E’ infatti ancora fuori causa Stefano Okaka, che sta recuperando ma non lo farà in tempo per sabato, e poi la pubalgia ha comunque complicato parecchio gli orizzonti di Abdel Zagrè e Matteo Motti. Se il primo sembra comunque destinato a partire per trovare il minutaggio adeguato a farlo crescere, con il Forlì che potrebbe essere una delle società interessate, l’ex centravanti del Tau Altopascio ha stretto per settimane i denti per cercare di dare comunque un contributo ad una squadra che continua a poter contare solo sull’accoppiata formata da Luciani e Spini.