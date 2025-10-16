Calcio serie C girone B, Ravenna-Arezzo, Benelli già tutto esaurito. Venturi: «Per me una grande emozione»

Sarà un amarcord, con tutti i crismi, sia per l’interessato che per la tifoseria del Ravenna, rimasta legata per motivi di gratitudine a Giacomo Venturi. Il portiere nato a Faenza, del resto, dal gennaio 2016 per tre anni si è rivelato uno dei migliori estremi difensori che abbiano mai indossato la maglia giallorossa e negli ultimi due mercati si era parlato di un suo eventuale ritorno. Ma è andata diversamente perchè Venturi è passato dal Gubbio all’ambizioso Arezzo e adesso, domenica prossima, in quella che è senza dubbio la partita più attesa di questa stagione tornerà al Benelli, ma da avversario.

«E’ scontato - continua Venturi - che contro il Ravenna sarà una partita particolarmente emozionante per me per due ottimi motivi, il primo è rappresentato senza dubbio dal ritorno al Benelli, il secondo dalla notevole posta in palio anche se a metà ottobre è francamente troppo presto per parlare di una partita decisiva».

Non sarà, quindi, una partita come le altre per Venturi e per la curva Mero, quando il portiere di Faenza si sistemerà in uno dei due tempi esattamente sotto il settore più caldo del tifo giallorosso: «Per me - dice Venturi - sarà in assoluto la mia prima volta da avversario del Ravenna al Benelli, mi era già capitato una volta quando vestivo la maglia della Reggiana, però in casa e non fuori».

Si troveranno comunque di fronte le due attuali capoliste del girone B, tra le quali la meno indiziata ad inizio campionato era certamente il Ravenna: «Ad Arezzo la scorsa estate la società ha provveduto a rinforzare ulteriormente una rosa comunque già valida dopo il quinto posto raggiunto nello scorso campionato e i risultati stanno arrivando. Qui c’è una piazza appassionata ed al tempo stesso esigente, in casa ci sono sempre 5000 persone ed anche in trasferta abbiamo un buon seguito. Quanto al rendimento, è vero che abbiamo vinto spesso di misura, senza chiudere le partite prima del tempo ma anche rischiando poco. E’ successo solo in un’occasione al debutto contro il Forlì (palo nel finale di Manuzzi, ndr) e poi soprattutto contro Juventus e Pianese, ma sempre rimontando e vincendo. Ci aspetta adesso una partita impegnativa, importante ed emozionante».

Sold out

Per il big match di domenica era facile prevedere il tutto esaurito al Benelli, ma non in modo cosi rapido. Ieri, nelle prime 2 ore di prevendita sono andati esauriti i 670 posti di curva ospiti e venduti circa 1000 biglietti. Alle 14.35 tutti i tagliandi erano stati venduti.