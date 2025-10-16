Calcio serie C girone B, Ravenna-Arezzo, Benelli già tutto esaurito. Venturi: «Per me una grande emozione»

Sarà un amarcord, con tutti i crismi, sia per l’interessato che per la tifoseria del Ravenna, rimasta legata per motivi di gratitudine a Giacomo Venturi. Il portiere nato a Faenza, del resto, dal gennaio 2016 per tre anni si è rivelato uno dei migliori estremi difensori che abbiano mai indossato la maglia giallorossa e negli ultimi due mercati si era parlato di un suo eventuale ritorno. Ma è andata diversamente perchè Venturi è passato dal Gubbio all’ambizioso Arezzo e adesso, domenica prossima, in quella che è senza dubbio la partita più attesa di questa stagione tornerà al Benelli, ma da avversario.