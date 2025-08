Giallorossi in campo oggi alle 18 a San Piero in Bagno, per un’uscita amichevole che si è trasformata in un triangolare. Il Ravenna incontrerà in apertura la Sampierana in un match da 45 minuti, al termine del quale la squadra di Marchionni affronterà il Perugia Primavera. Intanto, per un posto ancora vacante di portiere si prova a prendere il promettente Davide Renzetti e l’alternativa è Leonardo Marson.

Renzetti, classe 2006 e alto 1.94, è un prodotto del settore giovanile della Lazio che andrà in prestito dopo un campionato in Primavera 1 con 34 presenze. Non manca la concorrenza, ma il Ravenna c’è. Alternativa credibile Leonardo Marson, 27 anni, ex Avellino.

A San Piero intanto saranno ancora diversi gli assenti. In particolare Luciani, che sta cercando la condizione, quindi Ilari out almeno per tre settimane per la lussazione del braccio destro e in corso di ragionamento, poi Agnelli e Lordkipanidze che stanno per partire.

Il Ravenna dovrà ragionare sulla lista professionisti, che comprende 23 giocatori più quelli cresciuti nel settore giovanile. In quest’ambito ci sono Calandrini e Drapelli, col secondo che potrebbe andare in prestito come Mereghetti.

Al momento, in attesa delle ufficializzazioni di Bianconi e Donati, il posto in lista è occupato sicuramente da Anacoura, Scaringi, Esposito, Solini, Rossetti, Rrapaj, Calandrini, Tenkorang, Rizzo, Da Pozzo, Spini, Corsinelli, Lonardi, Motti, Luciani e Zagrè.

Lonardi ufficiale

Ieri la società ha ufficializzato l’ingaggio di Lorenzo Lonardi (biennale).

Vendita libera

Ieri alle 19 la fase di prelazione della campagna abbonamenti si è chiusa a 1145.

Oggi inizia la vendita libera allo stadio, al bar Revenge e su Vivaticket.