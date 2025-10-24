Calcio serie C girone B, Il Ravenna ha aperto un po’ le maglie nella fase di non possesso palla

Il portiere ravennate Francesco Anacoura trafitto dal tiro dell’aretino Camillo Tavernelli foto MASSIMO FIORENTINI
Houston, abbiamo un problema. Nulla di drammatico, perché il Ravenna fino a questo momento è andato oltre le aspettative della vigilia. Ma nelle ultime 3 giornate di campionato, nelle quali i giallorossi hanno vinto due volte in trasferta e ceduto al Benelli all’Arezzo, hanno subìto più conclusioni verso la porta di Anacoura rispetto alle 4 partite precedenti ma anche rispetto a quelle effettuate. Il primato negativo è stato stabilito domenica, quando l’Arezzo ha realizzato 3 gol e colpito un palo a portiere battuto sul totale di 17 conclusioni (8 delle quali nello specchio). Come ha osservato a freddo Braida, l’errore principale del Ravenna è stato quello di attaccare precipitosamente e con poco criterio dopo lo 0-1. Vero che solo un’ottima parata di Venturi ha negato il pareggio a Solini, però nella fase finale della gara gli amaranto hanno dilagato a causa delle disattenzioni e soprattutto dell’eccessivo sbilanciamento di un Ravenna che, a quel punto, doveva necessariamente avanzare il raggio d’azione ma senza concedere uno spazio eccessivo alle ripartenze.

Detto ciò, la tendenza del dopo-Ternana (in quella gara 7 tiri concessi, nessuno in porta) è stata negativa, ma non per la classifica. Però la squadra dovrà fare tesoro dello 0-3 di domenica, cercando di provare a ribaltare la partita come fece con il Guidonia e di insistere con determinazione e lucidità il successo come accaduto a Carpi, dopo il pari dei locali.

Numeri alla mano

Venendo ai numeri, il Ravenna nelle prime 10 giornate di campionato ha calciato 113 volte, con 45 di questi tiri che sono stati diretti nello specchio e hanno prodotto 19 gol. Il massimo delle conclusioni si è verificato contro il Perugia (21 totali, 8 nello specchio), il minimo a Guidonia (6 totali, 4 delle quali nello specchio). Contro l’Arezzo il Ravenna ha calciato 12 volte, sette tra il 70’ e l’83’, impegnando due volte Venturi (con Luciani a inizio gara e Solini nella ripresa) e scheggiando una traversa con Solini. Dei 17 tiri concessi all’Arezzo, 12 sono arrivati nella ripresa. L’Arezzo ha tirato nello specchio 8 volte, tante, ma di più aveva concluso la Juve Next Gen: 9 tiri in porta (con 2 gol e un palo) e 2 fuori. In totale, in 10 giornate il Ravenna ha concesso 110 conclusioni, appena 35 delle quali dirette nello specchio: alla luce di questi numeri, sono tanti i 13 gol subiti da Anacoura (uno ogni 2,7 tiri in porta).

