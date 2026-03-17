Calcio serie C girone B, Il Ravenna a caccia della migliore condizione

Con il terzo posto ormai acquisito e la matematica che potrebbe sancirlo già tra 90 o 180 minuti e con il secondo abbastanza distante, per non parlare del primo, per il Ravenna è iniziata una fase tutto sommato interlocutoria. Ma non del tutto, perché comunque i play-off vanno preparati seguendo le indicazioni di Andrea Mandorlini e cercando di ritrovare consapevolezza e continuità, cose che nelle ultime tre gare hanno funzionato solo per brevi tratti. In questo momento, come sempre del resto, l’esperienza e la saggezza di Ariedo Braida possono rivelarsi davvero utili a società e squadra per affrontare nel modo migliore la fase conclusiva e decisiva della stagione.