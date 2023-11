Calcio D, Ravenna: Tirelli ha già calato il Settebello sul tavolo da gioco

Uno va bene, ma due è sempre meglio. Mattia Tirelli ha ormai abituato i suoi compagni e i tifosi del Ravenna a procedere al ritmo di due gol alla volta e domenica al Benelli il Mezzolara ha rappresentato la sua terza vittima stagionale. La doppietta di Tirelli ha contribuito a mettere in ghiaccio una partita che, dopo il provvisorio pareggio dei bolognesi, poteva anche diventare antipatica e non facile da gestire. È invece finita con un trionfale 4-1 per la squadra di Massimo Gadda.

Tirelli racconta

Riavvolge il videotape della gara di domenica l’attaccante arrivato a Ravenna in estate: «Il primo dei miei due gol è stato bello perché è arrivato dopo una grande azione di Campagna. La seconda rete, invece, è stata il frutto di un’azione di pressing sul portiere, che ha poi sbagliato passaggio: questa di mettere pressione ai portieri sui retropassaggi dei loro compagni di squadra è una situazione che spesso proviamo in allenamento».

Anche grazie ai gol, Tirelli sta contribuendo al campionato di vertice del Ravenna, che mantiene un punto di vantaggio sul Victor San Marino e due sull’Imolese. «Nessuna illusione», però, è la frase più gettonata in casa giallorossa: «Il campionato è molto equilibrato, nessuna gara è facile. Non lo è stata neppure quella con il Mezzolara, che è squadra giovane e veloce. Io ho fatto 7 gol, tutti al Benelli, del resto giocare con questa cornice di tifosi è sempre molto bello e motiva tutti noi».

Meglio attaccante

Tirelli è arrivato a quota 7 reti con largo anticipo sulla fine del girone di andata. Nessun segreto, però, per l’attaccante bresciano: «Essere a 7 gol a metà novembre è sicuramente tanta roba, certamente in questo senso il ruolo di centravanti mi sta aiutando, perché in precedenza ho fatto soprattutto l’esterno».

Aspettando Rrapaj

Nelle prossime 24 ore verranno valutate meglio le condizioni del ginocchio di Rrapaj, infortunatosi nel primo tempo di domenica. Si spera che vengano escluse lesioni, in modo da lasciare una porta socchiusa in vista del derby di Forlì.