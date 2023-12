Calcio D, Ravenna, riecco Sare: “Finalmente 90 minuti in campo”

Un uomo per tutte le stagioni. O per tutto il centrocampo, che si rende utile quando c’è bisogno di lui. Come ad esempio domenica scorsa, quando Aziz Sare ha consolidato il terzetto di centrocampo, già in difficoltà per l’assenza di Rrapaj e gli acciacchi di Campagna, grazie alle sue doti di incontrista ed alla sua buona gamba. Così il Ravenna dimezzato ha sofferto il minimo sindacale, anche per la soddisfazione dello stesso Sare.

Fiducia di tutti

Sare, peraltro, è arrivato a Ravenna dopo una stagione compromessa da un grave infortunio però grazie al diesse Grammatica, che lo aveva apprezzato in precedenza quando giocava nelle fila del Siena: «Sono tornato a giocare novanta minuti dopo un anno in pratica in cui ero rimasto fermo o quasi. Non era facile, però mi sentivo bene e comunque il tecnico qui mi dà tanta fiducia, cosa importantissima per me».

Ambizioni e rimpianti

A proposito delle prospettive della squadra, Sare ripercorre anche l’ultimo match: «Io credo prima di tutto che il Ravenna possa sempre mettere in difficoltà ogni avversario, anche col Progresso è successo e pur se è stata una partita tosta dispiace non aver conquistato i tre punti. Nel primo tempo dovevamo prendere le misure, anche per le tante assenze, poi abbiamo comunque creato molto, ma purtroppo questa volta non abbiamo trovato il gol come in altre occasioni».

Dal campo

Ieri ripresa dei lavori a Glorie. Domenica prossima a Certaldo mancheranno Pavesi, Rrapaj e lo squalificato Campagna, ma torneranno Magnanini, Marino e Nappello.