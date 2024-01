Il Ravenna ha ufficializzato ieri la lesione ad un flessore per Umberto Nappello, che a questo punto salta Pistoiese e Prato e potrebbe tornare in campo a Sant’Angelo. Si è invece ripreso perfettamente Magnanini, che resta però in ballottaggio con Gobbo alla luce delle previste condizioni pesanti del terreno toscano. Vista l’assenza di Nappello non è scontata la conferma del tradizionale 3-4-1-2.