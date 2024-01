Calcio D, Ravenna-Mandorlini: la firma è dietro l’angolo

In testa da diverso tempo, il Ravenna ha ormai preso coscienza della sua forza e del suo potenziale, ma anche del fatto che la concorrenza non manca e che un rinforzo per gli ultimi mesi di campionato non farà certo male, anzi.

Rinforzo di qualità

Ecco perché Massimo Gadda e Andrea Grammatica stanno per effettuare il tesseramento di Matteo Mandorlini, centrocampista di trentacinque anni, una carriera tra serie B e C, per anni leader della mediana del Padova. Mandorlini, limitato negli ultimi anni da alcuni infortuni, si allena ormai da un mese con il Ravenna alla ricerca della condizione ed in questo periodo è stato valutato con attenzione dallo staff giallorosso: «Mi trovo molto bene con questo gruppo veramente valido e se la società deciderà sarò pronto a darmi da fare per aiutare la squadra».

Atteggiamento e parole giuste, anche perché il trio centrale composto da Campagna, Rrapaj e più avanti da Nappello ha dato finora ampie garanzie di rendimento. Un’alternativa così importante, però, da aggiungere ad Alluci e Sare potrebbe davvero aiutare il Ravenna sia in caso di assenze che a partita in corso. L’ingaggio di Mandorlini sarà perfezionato a breve come quello di Marrone, esterno under in arrivo dal Venezia primavera via Luparense che sarà l’alternativa all’ottimo Marino oppure allo stesso Mancini in caso di necessità.