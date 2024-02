Calcio D: Ravenna, è il momento di reagire ma il Sangiuliano è lanciatissimo

Il Ravenna è partito ieri pomeriggio per l’hinterland milanese dove sul campo del piccolo borgo di Riozzo affronterà oggi il Sangiuliano City.

La seconda sconfitta interna consecutiva, quella di domenica scorsa contro il Lentigione, è stata analizzata in settimana sotto ogni aspetto e Massimo Gadda ne ha tratto le opportune conclusioni. «Abbiamo esaminato l’ultima gara anche sotto il profilo delle distanze percorse e di altri dati di natura fisica, senza riscontrare flessioni. Ci sono invece stati errori e quindi occorre soprattutto recuperare l’attenzione con cui abbiamo sempre giocato».

L’avversario odierno è forte e vive un momento felice. Il Sangiuliano possiede una delle rose di maggior valore del girone. Dopo aver trascorso quasi l’intero girone di andata in zona play-out, senza ingranare, ora i lombardi sono finalmente decollati: non perdono da nove partite, stanno risalendo la classifica, inseguono un posto nei play-off e nelle ultime giornate hanno battuto Forlì e Victor San Marino.

Il loro uomo “on fire” è Pietro Cogliati, uno dei pezzi più pregiati del girone, a lungo rimasto sottotono, ma autore di due gol e due assist nelle ultime due partite. Ma ci sono anche altri giocatori di peso nella squadra, come spiega l’allenatore giallorosso. «Ci sono uomini con ampi trascorsi in serie C come Salzano, Palesi, Bruzzone. È una squadra forte e lo è soprattutto in questo momento. Non bisogna mai guardare troppo la classifica, ma capire il momento che sta vivendo una squadra. Quello del Sangiuliano è ottimo e siccome sono anche una formazione a vocazione offensiva, mi aspetto vogliano fare la partita. Noi dobbiamo essere pronti a replicare con le nostre armi, senza trascurare alcuna possibilità. Cercheremo di riprenderci subito, ma se non dovessimo riuscirci sappiamo che non è una partita decisiva. Dopo ce ne saranno altre dieci e avremo tante altre chance».

Per quanto riguarda la formazione, Gadda dovrà rinunciare agli squalificati Diallo e Sabbatani. «Non avremo i nostri due attaccanti d’area, però Pavesi e Tirelli erano i titolari quando abbiamo preso il comando della classifica. Poi c’è Varriale e quindi abbiamo risorse adeguate».

Gioca Agnelli dall’inizio e sarà titolare anche Alluci, ma non è chiaro ancora chi sarà a fargli posto. In caso di campo pesante (nel milanese piove da qualche giorno) il candidato è Nappello. Dubbi anche tra Mancini e Spezzano per lo slot del 2004, anche in questo caso saranno decisive le condizioni del campo.

La formazione

Gadda schiererà il Ravenna col 3-4-1-2: Cordaro; Spezzano, Esposito, Magnanini; Agnelli, Alluci, Rrapaj, Marino; Campagna; Pavesi, Tirelli. All.: Gadda.