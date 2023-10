Calcio D, Ravenna: Cipriani e Brunelli a braccetto col sogno della C

Una volta firmato il preliminare di acquisto del Ravenna Fc, Ignazio Cipriani è rientrato a New York e dovrebbe tornare in Italia tra una quindicina di giorni. Nel frattempo, ad aggiornarlo sulla squadra sarà l’amico nonché uomo di fiducia Davide Mandorlini, mentre il milanese Matteo Dolci, esperto di M&A, ovvero di acquisizioni o fusioni che hanno lo scopo di modificare l’assetto di due o più aziende, continuerà a seguire la parte economica e finanziaria della vicenda.

Acquisto con ambizioni

La procedura d’acquisto del Ravenna è legata al valore nominale delle quote, ma le ambizioni della nuova proprietà sono quelle di scalare le categorie nei prossimi anni. A questo proposito, nei piani ci sono un nuovo stadio o, in alternativa, la ristrutturazione del Benelli, e soprattutto una Cittadella dello sport con terreni sintetici e strutture all’avanguardia. Naturalmente sono discorsi in divenire e piani da concretizzare, ma la volontà esiste.

Solo affiancamento

È confermato che la nuova proprietà al momento affiancherà soltanto quella attuale, che continuerà a gestire pagamenti e quant’altro riguardi la società fino al prossimo 30 giugno. Dall’1 luglio 2024, poi il gruppo legato a Cipriani sarà proprietario del 100% delle quote. Molti tifosi si chiedono se a dicembre ci saranno interventi sul mercato in cooperazione tra i due gruppi: al momento non è scontato, ma neppure impossibile se il Ravenna dovesse continuare a navigare in alta classifica.

Domani in campo

In questa situazione la squadra non ha mai perso di vista l’obiettivo del campionato, che domani proporrà al Ravenna la visita dell’insidioso Sangiuliano City. Il tecnico Gadda ha tutta la rosa a disposizione, si va verso il ritorno in blocco della formazione consolidata in stagione.