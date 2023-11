Calcio D, Ravenna: azzerato il capitale sociale, l’era di Cipriani si avvicina

Mentre a Glorie si lavora sodo in vista del derby di Forli (con esodo di tifosi giallorossi) e si spera dopo il forfait di Rrapaj di avere almeno Campagna, acciaccato, la società giallorossa sta preparando il terreno per il futuro ingresso di Ignazio Cipriani, che nell’accordo preliminare già firmato ha confermato di voler acquisire il 100% delle quote a fine stagione. I soci del Ravenna Fc, quindi, hanno ricevuto una lettera nella quale viene comunicato l’azzeramento del capitale sociale a copertura delle perdite e viene data a tutti la possibilità (eventuale, a sensazione almeno, perché la cosa potrebbe anche rallentare o intralciare il passaggio di proprietà) di effettuare un nuovo versamento per ricostruire il nuovo capitale.

La lettera

Ecco il testo della lettera ai soci: “L’assemblea dei soci del Ravenna Football Club 1913 SSD a RL del 20/11/2023 ha dedeliberato all’unanimità dei presenti, la copertura delle perdite mediante l’azzeramento totale del capitale sociale e delle riserve esistenti. Contestualmente, il capitale sociale è stato ricostituito al minimo legale; i soci assenti potranno esprimere la propria volontà in merito alla sottoscrizione o meno di nuovo capitale, da effettuarsi in proporzione alle quote possedute. L’eventuale comunicazione di adesione dovrà essere prodotta, in risposta alla presente e-mail, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, accompagnata dal versamento del 25% del capitale sottoscritto ai sensi di legge”.

La prevendita vola

In vista del derby di domani, intanto, sono stati venduti ben 430 biglietti. Va ricordato che i tifosi giallorossi potranno comprare i tagliandi per la sfida del Morgagni fino alle 19 di questa sera.