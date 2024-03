Calcio D, Punizione esageratissima per Gianmaria Rossi: 5 giornate di squalifica al portiere del Ravenna per frasi blasfeme ed espressioni irriguardose

Mentre il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, infligge 4 giornate di squalifica al tecnico D’Aversa per aver colpito un calciatore avversario con una testata al volto, il giudice della Serie D, Aniello Merone, ha inflitto 5, esageratissime giornate di stop a Gianmaria Rossi “per avere rivolto frasi blasfeme ed espressioni irriguardose nei confronti della Terna Arbitrale”. Come se un insulto, anche il più volgare che esista, rivolto all’arbitro fosse peggio di una testata in faccia ad un avversario. Da rimanere senza parole