Calcio D, il Ravenna sconfitto ha scoperto l’utilità di Gobbo

Il primo stop in campionato è avvenuto... all’estero, causa la sconfitta rimediata dal Ravenna ad Acquaviva di San Marino. Battute a parte, i giallorossi hanno evidenziato ancora un comprensibile disagio sui terreni sintetici, soffrendo poi la fisicità della Victor in particolare sulle palle alte. Il Ravenna resta comunque al comando della classifica, alla vigilia però della complicata trasferta di domani ad Agliana.

Gobbo c’è

Nel quadro di una prestazione complessivamente non esaltante della squadra di Gadda, non è comunque dispiaciuta la prova di Alessandro Gobbo, schierato titolare dopo il forfait di Magnanini. «Naturalmente il campo era diverso da quelli soliti - ricorda l’ex spallino - e comportava anche rimbalzi differenti a quelli cui siamo abituati, ma non deve essere questo un alibi per giustificare la prima sconfitta in campionato. È stata una partita fisica interpretata al meglio dai padroni di casa, non credo però che la prestazione del Ravenna sia stata negativa e quindi dobbiamo reagire subito, nell’infrasettimanale sicuramente difficile che ci aspetta ad Agliana a breve».

Poco spazio

Gobbo è il cambio ideale del centrale difensivo di sinistra, ruolo finora ben ricoperto da Magnanini: «Sono a Ravenna per crescere ed imparare, non ho avuto tanto spazio fino a questo momento perché la concorrenza di Magnanini è importante, anche lui arriva dalla Spal ma ha un’esperienza sicuramente superiore alla mia. Lavoro comunque per migliorare sempre e farmi trovare pronto quando c’è bisogno del mio apporto».

Nappello, niente Agliana

Con Nappello probabilmente non convocato per Agliana, in prospettiva Carpi, si stanno monitorando le condizioni di Magnanini, assente domenica per un fastidio ad un ginocchio. Possibile che anche il mancino ex Spal possa venire risparmiato in vista della partita del Benelli.