Calcio D, il Ravenna cade a Carpi e scivola al terzo posto. Il Forlì è secondo, colpo del Victor

Il big match della 27esima giornata va al Carpi che piazza il sorpasso e balza al comando. E’ Sall al 61’ ad affondare il Ravenna (nel finale Cordaro para un rigore a Saporetti) che viene scavalcato anche dal Forlì il quale vince di misura contro il Fanfulla (rete di Maggioli al 44’). Colpo grosso del Victor San Marino ad Agliana (2-3): in gol Sabba, D’Este e ancora Sabba. I titani sono quarti a -3 dalla capolista. Pari della Sammaurese che al Macrelli accarezza per pochi minuti nel finale il sogno di sconfiggere il Lentigione: vantaggio di Maltoni e pari di Formato al minuto 89. Nel girone F, infine, pesante battuta d’arresto dello United Riccione in casa con il Real Monterotondo: parte male l’avventura di Utro in panchina.