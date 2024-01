Calcio D, grave atto vandalico nella notte al “Melani” di Pistoia, ma la partita col Ravenna si gioca regolarmente

Le indagini sono partite subito, serrate e decise a individuare il responsabili di quanto è accaduto nella notte fra sabato e domenica allo stadio ‘Melani’. Ignoti hanno scavalcato le recinzioni dell’impianto sportivo e, armati di pala, hanno tentato di scavare alcune buche nel campo di gioco.

L’obiettivo, stando alle prime verifiche e indiscrezioni sarebbe stato quello di non far giocare la partita in programma oggi, alle 14.30, contro la capolista Ravenna. Diciamolo subito: la gara sarà regolarmente disputata, anche se fra mille tensioni. I tifosi già avevano annunciato che non sarebbero stati sugli spalti a tifare, per non essere - hanno spiegato - “complici di questo circo”, anche se in molti tentano di distinguere fra la una gestione societaria che “ha distrutto una squadra che aveva ambizioni di promozione e l’amore per la maglia, che va al di là, sempre e ovunque, dei patron e dei presidenti, pur discussi, discutibili e contestati”.