Calcio D girone D, il Ravenna ribalta il San Marino, pareggi di Imolese e Forlì, ancora ko la Sammaurese

Prima la paura poi il sospiro di sollievo. E’ lo stato d’animo del Ravenna che davanti ai propri tifosi sconfigge il San Marino nel derby (2-1). Quindi è buona la prima di Marchionni in panchina, chiamato in settimana a sostituire Antonioli. Titani avanti con Giometti al 49’, poi Manuzzi e Milan tra il 67’ e il 72’ firmano sorpasso, vittoria e forse uscita dalla crisi. Un’Imolese rocciosa pareggia con merito a Prato (2-2). Gol iniziale di Raffini, reazione dei lanieri con Magazzu e Barbuti, pareggio di Raffini su rigore a ripresa inoltrata. Il Forlì non va oltre lo 0-0 sul campo del Progresso e resta a -7 dalla capolista Tau Altopascio bloccata sullo stesso risultato in Emilia dal Cittadella Vis Modena. Infine nello scontro diretto di bassa classifica la Sammaurese si inchina al “Macrelli” al Corticella (1-3): non basta il momentaneo pari di Scanagatta.