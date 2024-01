Calcio D Girone D, Cordaro si prende il record di imbattibilità del Ravenna: scalzato il portiere del... Borgorosso Fc

Statistici scafati ed esperti sono stati allertati in vista del possibile record di imbattibilità di un portiere del Ravenna, un evento che si è poi verificato domenica in occasione della partita con il Prato, che ha visto Cordaro in veste di spettatore non pagante e comunque parecchio infreddolito. I 709 minuti senza reti al passivo raggiunti proprio da Cordaro rappresentano infatti il nuovo record di imbattibilità nella storia del Ravenna. Il precedente era di 691 e risaliva al campionato di Promozione 1980-1981 e apparteneva ad Oriano Testa, noto anche per avere recitato il ruolo di portiere del Borgorosso Football Club (nella foto) nel celebre film con Alberto Sordi.