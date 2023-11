Calcio D, Gadda: “Ravenna, quello di Forlì è un bel punto”

Un pareggio difeso con i denti si trasforma in una mezza vittoria dopo la lettura dei risultati degli altri. Le annate giuste sono fatte anche di queste combinazioni felici e Massimo Gadda può presentarsi piuttosto disteso in sala stampa: «È un bel punto ottenuto alla fine di una partita difficile. Il nostro primo tempo è stato buono, abbiamo tenuto in mano il gioco e creato occasioni, nella ripresa invece ad un certo punto siamo andati in difficoltà e poi siamo anche rimasti in dieci. Certo nell’ultima mezz’ora potevamo anche perdere, d’altronde il Forlì è una squadra con giocatori forti e può metterti in crisi. Però alla fine siamo usciti da un campo difficile con un risultato positivo e senza subire gol».

Non era la partita immaginata alla vigilia dall’allenatore del Ravenna, ma la sorpresa è stata abbastanza relativa: «Mi aspettavo un Forlì con più propensione a giocarsi la partita, mentre almeno nel primo tempo è rimasto ad aspettarci aggredendoci su ogni pallone. Ne è uscita una partita spesso esasperata, abbastanza cattiva e continuamente interrotta. Anche per l’arbitro il lavoro è stato difficile e ho ben poco da obiettare alla direzione di gara. Le spiegazioni dovrò chiederle a Nappello non certo all’arbitro. D’altronde tutti abbiamo contribuito a montare l’attesa per questo derby. Per molti dei miei giocatori era la prima esperienza di una sfida così sentita ed importante. Anche questo aspetto ha avuto il suo peso nel dare questa impronta “sporca” alla partita».

La battaglia del derby presenta ora un conto abbastanza salato in casa giallorossa. Domenica prossima contro il Progresso alle assenze per infortunio si aggiungeranno le squalifiche di Nappello e Marino.

«Questo – osserva Gadda – è per noi il vero lato negativo della sfida. Le conseguenze sul piano disciplinare sono pesanti e si aggiungono agli infortuni. Abbiamo però una settimana per pensarci e trovare le soluzioni adeguate».