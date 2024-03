Calcio D, Gadda: «Ravenna, prestazione buonissima. Ottimo il lavoro dei tre attaccanti»

Un dopo partita finalmente tranquillo in casa Ravenna, che dopo aver raccolto due soli punti nelle ultime tre uscite, contro l’Aglianese è tornato alla vittoria. Lo ha fatto attraverso una prova sofferta ma al tempo stesso convincente. Ne conviene anche il tecnico Massimo Gadda, che si presenta sereno negli spogliatoi prima ancora di conoscere il risultato finale di Sant’Angelo-Forlì che sancirà il ritrovato primato solitario da parte della sua squadra: «Abbiamo disputato una prova di grande carattere - è l’incipit del tecnico giallorosso - una buonissima prestazione sulla falsariga di quanto fatto anche una settimana fa contro il Victor San Marino, quando, risultato a parte, le sensazioni che mi aveva fornito la mia squadra erano state senz’altro buone».

Gadda entra poi nelle pieghe della sfida contro l’Aglianese: «La mia squadra è andata bene nel complesso nel primo tempo mentre nel secondo qualcuno è cresciuto. La scelta è stata quella di partire con tre attaccanti di fisico e di tenuta: non ho mai avuto dubbi nell’operarla perché sono tutti giocatori affidabili e in buona condizione fisica».

Stimolato sulla buona prova fornita da Alluci, Gadda spende due parole: «Si, è andato bene anche Alluci, del resto si tratta di un giocatore di qualità che magari ogni tanto ha bisogno di stimoli ma che è in possesso di notevoli valori tecnici».

Carpi sullo sfondo

I risultati di ieri confermano come, a 10 giornate dalla fine, ci siano 6 squadre ancora in lotta per la vittoria del campionato. Cinque sono racchiuse in una manciata di punti (4 tra il Ravenna e il binomio Lentigione-Victor San Marino) e la volata per la C inizierà domenica nell’attesissimo faccia a faccia tra Carpi e Ravenna: «A Carpi ci aspetta una partita molto importante ma non decisiva, sarà una di quelle gare belle da giocare e anche molto dura perché il Carpi ha cambiato marcia nel 2024 in omaggio al suo potenziale e alle sue ambizioni. Peccato per la squalifica di Tirelli, ma le alternative non mancano, incluso il ritorno di Nappello, che ha scontato la giornata di stop»