Calcio D, Gadda: “Ravenna, la partita era vinta”. Cassani applaude il Victor: “Noi sempre lucidi”

Si presenta per primo in sala stampa il direttore sportivo giallorosso Andrea Grammatica: «Ricordiamo che eravamo partiti in campionato con l’idea di non rischiare, abbiamo conquistato un bel pubblico con le prestazioni della squadra che sta facendo qualcosa di straordinario. Forlì e Carpi hanno avuto la costanza di comunicare che erano sempre in lizza per vincere il campionato, ora ci sono otto squadre di livello ma non vorrei che fosse tolto merito a staff e giocatori. Questa squadra non è superiore alle altre, ma con il proprio carattere è arrivata ad una classifica esemplare. Oggi (ieri, ndr) c’è stato poi un rigore su Varriale non concesso, come era successo su Tirelli contro il Lentigione. Insomma, l’aria di crisi è altrove, qui abbiamo una classifica superiore alle aspettative e lotteremo fino alla fine».

Il pensiero di Cassani

Stefano Cassani è ovviamente soddisfatto del risultato: «Siamo stati bravi a tenere in piedi la partita e raggiungere il pari. Siamo stati lucidi anche nel controllare Nappello, che si è confermato un giocatore di spicco nella categoria e si è rivelato comunque pericoloso in alcune occasioni. Siamo una neopromossa partita per salvarsi, bisogna quindi fare i complimenti ai ragazzi, il calendario recente ci ha visto affrontare le migliori, a parte il Forlì, con ottimi risultati. Adesso rimaniamo in corsa per un ottimo risultato e vogliamo provarci fino alla fine».

L’analisi di Gadda

Palla infine a Massimo Gadda: «A nove giornate dalla fine è molto gratificante questa classifica, l’ho detto subito ai ragazzi. Poi ci sono momenti meno buoni e questo è uno di quelli, perché senza prendere un tiro in porta abbiamo pareggiato una partita già vinta. La squadra sta bene ed ha disputato una grande partita senza cinque giocatori importanti».

Riguardo al penalty non concesso il tecnico giallorosso la pensa così: «Non parlo dell’arbitro però dalla mia postazione il calcio di rigore sembrava netto. Il campionato è lungo, con 27 punti a disposizione può succedere di tutto».